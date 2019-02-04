، وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة ،

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رأس وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة الإشراف على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم اجتماع اللجنة الإشرافية على المعهد.
وفي بداية الاجتماع اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على عرض وثائقي عن المعهد وإنجازاته.
بعد ذلك استعرض وزير الحج والعمرة عضو اللجنة الإشرافية على المعهد، الدكتور محمد بن صالح بنتن، الخطة الاستراتيجية للمعهد التي تأتي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وتتوافق مع مهام الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وفي ختام الاجتماع اتُّخِذ عددٌ من القرارات التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة المعهد.
حضر الاجتماع نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العامالفريق أول خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وكبار المسؤولين في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-04
رأس وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة الإشراف على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم اجتماع اللجنة الإشرافية على المعهد.
وفي بداية الاجتماع اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على عرض وثائقي عن المعهد وإنجازاته.
بعد ذلك استعرض وزير الحج والعمرة عضو اللجنة الإشرافية على المعهد، الدكتور محمد بن صالح بنتن، الخطة الاستراتيجية للمعهد التي تأتي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وتتوافق مع مهام الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وفي ختام الاجتماع اتُّخِذ عددٌ من القرارات التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة المعهد.
حضر الاجتماع نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العامالفريق أول خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وكبار المسؤولين في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
08:22 PM
اتخذ عددًا من القرارات التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرته
رأس وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة الإشراف على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم اجتماع اللجنة الإشرافية على المعهد.
وفي بداية الاجتماع اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على عرض وثائقي عن المعهد وإنجازاته.
بعد ذلك استعرض وزير الحج والعمرة عضو اللجنة الإشرافية على المعهد، الدكتور محمد بن صالح بنتن، الخطة الاستراتيجية للمعهد التي تأتي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وتتوافق مع مهام الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وفي ختام الاجتماع اتُّخِذ عددٌ من القرارات التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة المعهد.
حضر الاجتماع نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العامالفريق أول خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وكبار المسؤولين في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
، وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة ،
المصدر : الخليج 365
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