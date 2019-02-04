، تحطُّم وحريق وبقايا منزل.. قُتلت العائلة والطيار.. والأسباب غير معروفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حادث مرعب بلوس أنجلوس فَقَدَ فيه السيطرة على الطائرة

تحطمت طائرة فوق منزل خارج لوس أنجلوس؛ ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، حسبما أشارت "سكاي نيوز" نقلا عن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأدى الحادث إلى مصرع عائلة مكونة من 4 أفراد، كانت تقطن في منزلها بمقاطعة أورنج كاونتي في كاليفورنيا، إضافة إلى مقتل الطيار الذي فَقَدَ السيطرة على الطائرة الصغيرة.

وتحطمت الطائرة من نوع "سيسنا 414 إيه" ذات المحرك الثنائي في حي يوربا ليندا نحوالساعة الـ1:45 ظهرًا، وذلك بعد قطعها مسافة 20 كم منذ الإقلاع.

ولم يُعرف حتى الآن سبب تحطُّم الطائرة التي انطلقت من مطار بلدية فولرتون المجاور، بينما تحقق السلطات في الحادث.

فيما أظهرت اللقطات حرائق ضخمة وبقايا للمنزل الذي تحطمت فيه الطائرة في الحي السكني القريب من لوس أنجلوس.