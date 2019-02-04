، 18 من أبناء "كافل" يزورون مرور العاصمة المقدسة ،

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استقبل مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بمكتبه صباحاً 18 من أبناء مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام.
ورافقهم مدير مكتب الأمين العام عمر بن عبد العزيز الفايز، والمدير التنفيذي باسم بن مسفر الرويثي، ومشرف البرامج والأنشطة مشعل بن سعد المطرفي، ومشرف العلاقات العامة والإعلام عادل بن عبد الرحمن المحرج، بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد فوزي الأنصاري، ورئيس السير العقيد عبد العزيز الربعي.
وقدم العقيد "الحازمي" هدايا تذكارية لأبناء المؤسسة؛ لمشاركتهم في نشر الوعي المروري خلال الأسبوع المروري، وانطلاق اليوم الدراسي، بتقديم الورود والهدايا لمرتادي الطريق.
واستمعوا لكلمات توجيهية بشأن استخدام الطرق واحترام الإشارات الإرشادية على الطرق.
ومن جانبهم، عبر "الفايز" والوفد المشارك معه عن شكرهم واعتزازهم بهذه الزيارة، وما تمثله من دعم وتشجيع لأبناء المؤسسة.
18 من أبناء "كافل" يزورون مرور العاصمة المقدسةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-04
استقبل مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بمكتبه صباحاً 18 من أبناء مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام.
ورافقهم مدير مكتب الأمين العام عمر بن عبد العزيز الفايز، والمدير التنفيذي باسم بن مسفر الرويثي، ومشرف البرامج والأنشطة مشعل بن سعد المطرفي، ومشرف العلاقات العامة والإعلام عادل بن عبد الرحمن المحرج، بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد فوزي الأنصاري، ورئيس السير العقيد عبد العزيز الربعي.
وقدم العقيد "الحازمي" هدايا تذكارية لأبناء المؤسسة؛ لمشاركتهم في نشر الوعي المروري خلال الأسبوع المروري، وانطلاق اليوم الدراسي، بتقديم الورود والهدايا لمرتادي الطريق.
واستمعوا لكلمات توجيهية بشأن استخدام الطرق واحترام الإشارات الإرشادية على الطرق.
ومن جانبهم، عبر "الفايز" والوفد المشارك معه عن شكرهم واعتزازهم بهذه الزيارة، وما تمثله من دعم وتشجيع لأبناء المؤسسة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
08:10 PM
و"الحازمي" يقدم الهدايا التذكارية لهم
استقبل مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بمكتبه صباحاً 18 من أبناء مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام.
ورافقهم مدير مكتب الأمين العام عمر بن عبد العزيز الفايز، والمدير التنفيذي باسم بن مسفر الرويثي، ومشرف البرامج والأنشطة مشعل بن سعد المطرفي، ومشرف العلاقات العامة والإعلام عادل بن عبد الرحمن المحرج، بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد فوزي الأنصاري، ورئيس السير العقيد عبد العزيز الربعي.
وقدم العقيد "الحازمي" هدايا تذكارية لأبناء المؤسسة؛ لمشاركتهم في نشر الوعي المروري خلال الأسبوع المروري، وانطلاق اليوم الدراسي، بتقديم الورود والهدايا لمرتادي الطريق.
واستمعوا لكلمات توجيهية بشأن استخدام الطرق واحترام الإشارات الإرشادية على الطرق.
ومن جانبهم، عبر "الفايز" والوفد المشارك معه عن شكرهم واعتزازهم بهذه الزيارة، وما تمثله من دعم وتشجيع لأبناء المؤسسة.
، 18 من أبناء "كافل" يزورون مرور العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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