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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير البريطاني بالمملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-04
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
08:01 PM
بحثا بالرياض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.
، وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير البريطاني بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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