، "التعليم" تطلق مؤشرًا لحظيًا على موقع طلبات النقل الخارجي للمتقدمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترحيب بجميع المقترحات التي تردها لتطوير وتحسين عمليات تحديث البيانات

أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم عن ترحيبها بجميع المقترحات التي تردها لتطوير وتحسين عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، وطالبي حركة النقل الخارجي.

يأتي هذا فيما كشفت آخر عمليات الرصد الآلي حتى اليوم عن انتهاء 519.356 ألف من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من تحديث بياناتهم، وطلبات تعديل بيانات جاوزت مليون طلب!

وقد أسفرت عمليات التطوير والمتابعة المستمرة عن إطلاق (مؤشر لحظي) على موقع طلبات النقل الخارجي للمتقدمين والمتقدمات هذا العام والذي يتيح الاطلاع على طلبات الدخول والخروج من قطاع معين ليستفيد منه المتقدم في اتخاذ قراره، وترتيب رغباته بين وقت وآخر أثناء فترة التسجيل للاطلاع على آخر المتغيرات والمستجدات.

ويتميز المؤشر اللحظي في فترة إدخال الرغبات بالتغير المستمر، وذلك حسب أعداد طالبي النقل للقطاع والخارجين منه بحيث لا يحدد أفضلية أحد بين تلك الأعداد، ولا ترتيب المعلمين لأفضلية قطاع بين القطاعات.

إلى ذلك شددت الإدارة العامة لشؤون المعلمين على شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية توخي الدقة في البيانات المدخلة خلال عمليات التحديث، والمحافظة على كلمات المرور الخاصة بهم في نظام "نور".

وتشير المعلومات الأولية في حركة النقل الخارجي إلى تمكين المتقدمين من الاطلاع إلكترونياً على مساراتهم في الحركة من حيث أعداد المنقولين على رغباتهم مع كافة عناصر مفاضلتهم، وكذلك من يسبقهم في الانتظار.

ووفقاً لقانون حركة النقل الذي تم بناؤه على المراحل حسب التخصصات والمؤهلات بما يتناسب مع أولوية المرحلة والاحتياج الفعلي تمنح ضوابط الحركة على المراحل الدراسية حسب التفصيل الوارد في التعميم، أولوية مفاضلة (أولى) للمرحلة الابتدائية لخريجي كليات المعلمين، والدبلوم دون الجامعي، والجامعي الابتدائي في تخصصات (الدين، واللغة العربية، والاجتماعيات، والرياضيات، والعلوم والاقتصاد المنزلي، والتربية الأسرية).

وتمنح أولوية مفاضلة (أولى) للمرحلة المتوسطة لخريجي كليات المعلمين تخصص مسار العلوم والرياضيات. كما تمنح مفاضلة النقل أولوية مفاضلة (أولى) في المرحلة الثانوية للجامعيين في التخصصات العلمية، وأولوية (أولى) للمرحلة الثانوية فقط في تخصصات الإدارة والمحاسبة والمكتبات وعلم النفس والاجتماع والإرشاد الطلابي.

ونصت الضوابط على منح مفاضلة نقل (أولى) للمرحلتين المتوسطة والثانوية للجامعيين وكليات المعلمين تخصص الحاسب الآلي، وبقية التخصصات، وخريجي كليات المعلمين في تخصصات اللغة الإنجليزية، والقراءات مسار اللغة العربية، وأولوية (أولى) على المرحلة الابتدائية فقط للجامعيين تخصص العوق السمعي والبصري والفكري وصعوبات التعلم، والتوحد.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون المعلمين في هذا الصدد أنه تم إضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية المبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي اعتباراً من حركة العام القادم.

فيما خصصت حركة النقل هذا العام 10 درجات موزونة لمفاضلة الحاصلين على جائزة التميز على مستوى الوزارة للعام الماضي على ألا يكون قد استفاد منها في حركة سابقة، كما سيمنح درجات للمعلمين الحاصلين على تدريب صيفي وفق ما يرد من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وحول مفاضلة المتقدمين للرغبة الأولى هذا العام قالت الإدارة إنها ستتم بناءً على قانون الحركة وفق تراتبية (سنة التقديم، تاريخ المباشرة) وفي حال التشابه بينهما فتتم المفاضلة وفق مجموعة حساب الأوزان (أيام الغياب من تاريخ 4/5 وحتى 4/20، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق).

وكانت إدارة شؤون المعلمين قد نشرت عبر حسابها على منصة "تويتر" بأنه تم الانتهاء من رفع بيانات الحاصلين على التدريب الصيفي الواردة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على نظام نور، وأنه عند وجود أية ملاحظات يمكن التواصل عبر إيميل المركز [email protected]