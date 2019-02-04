، رسمياً.. السوري يوسف قلفا لاعباً قدساوياً ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نجحت إدارة نادي القادسية في إتمام التعاقد مع صانع الألعاب السوري يوسف قلفا، قادماً من نادي الحزم.
ولعب قلفا لكافة الفئات السنية في نادي الطليعة الحموي، وبعد موسم تألق فيه مع الطليعة انتقل في عام 2014 إلى نادي الجيش السوري وحقق معه بطولة الدوري موسمي 2015- 2016 كما توج بجائزة أفضل صانع ألعاب سوري مرتين، عامي 2015 ،2016
انتقل بعدها لصالح نادي النصر الكويتي 2017 - 2018 وحصل خلال هذا العام على أفضل لاعب في الدوري الكويتي، ولعب لصالح نادي الإمارات الإماراتي في 2018 ووقع مع نادي الحزم الصيف الماضي.
و شارك قلفا مع منتخب سوريا في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بمعدل 221 دقيقة، كما لعب ثلاث مباريات مع المنتخب السوري في كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.
من جانبه رحب رئيس نادي القادسية مساعد الزامل باللاعب، وقال: نرحب بيوسف قلفا في البيت القدساوي، ونتمنى أن يكون إضافة قوية بصفوف الفريق، وأن يشكل مع زملائه اللاعبين الإضافة التي تمكن الفريق من تحقيق نتائج جيدة في الدوري الثاني لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
رسمياً.. السوري يوسف قلفا لاعباً قدساوياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
نجحت إدارة نادي القادسية في إتمام التعاقد مع صانع الألعاب السوري يوسف قلفا، قادماً من نادي الحزم.
ولعب قلفا لكافة الفئات السنية في نادي الطليعة الحموي، وبعد موسم تألق فيه مع الطليعة انتقل في عام 2014 إلى نادي الجيش السوري وحقق معه بطولة الدوري موسمي 2015- 2016 كما توج بجائزة أفضل صانع ألعاب سوري مرتين، عامي 2015 ،2016
انتقل بعدها لصالح نادي النصر الكويتي 2017 - 2018 وحصل خلال هذا العام على أفضل لاعب في الدوري الكويتي، ولعب لصالح نادي الإمارات الإماراتي في 2018 ووقع مع نادي الحزم الصيف الماضي.
و شارك قلفا مع منتخب سوريا في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بمعدل 221 دقيقة، كما لعب ثلاث مباريات مع المنتخب السوري في كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.
من جانبه رحب رئيس نادي القادسية مساعد الزامل باللاعب، وقال: نرحب بيوسف قلفا في البيت القدساوي، ونتمنى أن يكون إضافة قوية بصفوف الفريق، وأن يشكل مع زملائه اللاعبين الإضافة التي تمكن الفريق من تحقيق نتائج جيدة في الدوري الثاني لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
07:58 PM
نجحت إدارة نادي القادسية في إتمام التعاقد مع صانع الألعاب السوري يوسف قلفا، قادماً من نادي الحزم.
ولعب قلفا لكافة الفئات السنية في نادي الطليعة الحموي، وبعد موسم تألق فيه مع الطليعة انتقل في عام 2014 إلى نادي الجيش السوري وحقق معه بطولة الدوري موسمي 2015- 2016 كما توج بجائزة أفضل صانع ألعاب سوري مرتين، عامي 2015 ،2016
انتقل بعدها لصالح نادي النصر الكويتي 2017 - 2018 وحصل خلال هذا العام على أفضل لاعب في الدوري الكويتي، ولعب لصالح نادي الإمارات الإماراتي في 2018 ووقع مع نادي الحزم الصيف الماضي.
و شارك قلفا مع منتخب سوريا في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بمعدل 221 دقيقة، كما لعب ثلاث مباريات مع المنتخب السوري في كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.
من جانبه رحب رئيس نادي القادسية مساعد الزامل باللاعب، وقال: نرحب بيوسف قلفا في البيت القدساوي، ونتمنى أن يكون إضافة قوية بصفوف الفريق، وأن يشكل مع زملائه اللاعبين الإضافة التي تمكن الفريق من تحقيق نتائج جيدة في الدوري الثاني لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
، رسمياً.. السوري يوسف قلفا لاعباً قدساوياً ،
المصدر : الخليج 365
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