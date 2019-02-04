، الانشقاقات تقسم ظهر الحوثيين مجدداً.. 3 ضباط كبار ينضمون "للشرعية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أفلتوا من قبضة الميليشيا ووصلوا إلى مأرب

ضربت الانشقاقات صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية مجدداً، لكن صفة المنشقين هذه المرة ستفاقم من تفكك الميليشيا مقارنة بمثيلاتها السابقة، فبحسب مصادر عسكرية نقل عنها "العربية نت" اليوم (الاثنين)، نجح مجموعة ضباط من ذوي الرتب الرفيعة، في قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس اليمني الراحل علي صالح، في الوصول أمس إلى مدينة مأرب، بعد إفلاتهم من قبضة الميليشيا الانقلابية، بعد رحلة طويلة استمرت أياماً.

وأوضحت المصادر أن الضباط المنشقين هم: العميد ركن عبدالكريم عبدالله علي مظفر، والعميد ركن عبد الله علي ناجي الذيب، والعميد ركن عبدالوهاب مرشد نهشل، وينتمون لمديرية همدان، إحدى قبائل طوق صنعاء.

وأضافت أن الضباط أعلنوا تأييدهم للشرعية اليمنية، والانضمام إلى صفوف الجيش الوطني؛ للقتال ضد الميليشيا الانقلابية.

وبينت أن العميد عبدالكريم مظفر الخليج 365 أن تولى قيادة معسكر الفرضة بمديرية نهم، الذي يعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، ثم قيادة اللواء العاشر حرس جمهوري، في باجل في محافظة الحديدة، متوقعة أن يسهم في معارك نهم بشكل إيجابي، خصوصاً وأنه يمتلك خبرة سابقة في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن العميد عبدالله الذيب أحد أبرز القيادات في قوات الحرس الجمهوري السابق، تولى قيادة معسكر الحفا الإستراتيجي، أحد أهم المعسكرات شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن العميد عبدالوهاب نهشل، تولى قيادة اللواء ٢٥ ميكا، كما عمل مديراً لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.