، حملة لمخالفة شاحنات الإسمنت والصرف والناقلات لوقوفها الممنوع بالأحياء ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت فيها 4 جهات حكومية

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية الشوقية وشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ودوريات الأمن والمرور، حملة مشتركة تتبعت خلالها ناقلات بيع الأسمنت وناقلات المياه والصرف الصحي وناقلات بيع الأعلاف والمعدات الثقيلة من داخل الأحياء السكنية.

جاءت الحملة في ساعات الصباح الباكر، وأسفرت عن مخالفة شاحنتين، وإحالة ثلاث إلى الحجز وتطبيق العقوبات عليها، فيما أشعرت شاحنات أخرى بضرورة مراجعة بلدية الشوقية.

تأتي الحملة بسبب الوقوف الممنوع لتلك الشاحنات داخل الأحياء السكنية، وما تسببه من تلوث بصري وضيق للشارع، وانتشار الروائح الكريهة؛ بسبب وقوف صهاريج الصرف الصحي داخل الأحياء السكنية.