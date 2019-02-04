، "الفارسي" إلى رتبة ملازم أول ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد صدور الأمر السامي بترقيته

صدر الأمر السامي الكريم بترقية، مشعل بن عطية الفارسي الحربي، أحد منسوبي جوازات منطقة حائل، إلى رتبة ملازم أول.

وقلد مدير جوازات المنطقة، اللواء مشبب بن محمد القحطاني، "الفارسي" رتبته الجديدة، والذي أعرب عن شكره وامتنانه لولاة الأمر على الثقة الكريمة.