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صدر الأمر السامي الكريم بترقية، مشعل بن عطية الفارسي الحربي، أحد منسوبي جوازات منطقة حائل، إلى رتبة ملازم أول.
وقلد مدير جوازات المنطقة، اللواء مشبب بن محمد القحطاني، "الفارسي" رتبته الجديدة، والذي أعرب عن شكره وامتنانه لولاة الأمر على الثقة الكريمة.
"الفارسي" إلى رتبة ملازم أولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
صدر الأمر السامي الكريم بترقية، مشعل بن عطية الفارسي الحربي، أحد منسوبي جوازات منطقة حائل، إلى رتبة ملازم أول.
وقلد مدير جوازات المنطقة، اللواء مشبب بن محمد القحطاني، "الفارسي" رتبته الجديدة، والذي أعرب عن شكره وامتنانه لولاة الأمر على الثقة الكريمة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
07:21 PM
بعد صدور الأمر السامي بترقيته
صدر الأمر السامي الكريم بترقية، مشعل بن عطية الفارسي الحربي، أحد منسوبي جوازات منطقة حائل، إلى رتبة ملازم أول.
وقلد مدير جوازات المنطقة، اللواء مشبب بن محمد القحطاني، "الفارسي" رتبته الجديدة، والذي أعرب عن شكره وامتنانه لولاة الأمر على الثقة الكريمة.
، "الفارسي" إلى رتبة ملازم أول ،
المصدر : الخليج 365
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