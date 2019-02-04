، الجناح السعودي بـ"القاهرة الدولي للكتاب" يكرم الراحل عبدالله الحقيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فعاليات "اليوبيل الذهبي" للمعرض

شهد الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي الأسبوع الماضي تكريم الأديب والمؤرخ السعوي الراحل عبدالله بن حمد الحقيل، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ50 «اليوبيل الذهبي» لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعُرِفت عن "الحقيل" إسهاماته المتعددة في مجالات اللغة والآداب وأدب الرحلات؛ إذ صدر له العديد من المؤلفات في هذه المجالات، وتوفي في 30 أكتوبر عام 2018م كما شارك في التكريم نخبة من أدباء المملكة وأبناء الأديب الراحل، وحضور واسع من المجتمع الثقافي والأدبي المصري.

كما أصدر "الحقيل" عدة كتب ودواوين شعرية وكتب عن أدب الرحلات وعن التاريخ بالإضافة إلى كتاب عن مسقط رأسه بعنوان (المجمعة.. حاضرة إقليم سدير: لمحات تاريخية وثقافية).

ويعد "الحقيل" من أبرز المهتمين بالتراث والوثائق والمطالبين بالاهتمام بها، حيث يصفها بالإنتاج الفكري والتاريخي الذي يبرز حضارة الأمة، ويرى العناية بها جزءاً لا ينفصل بأي حال عن مواكبة التطور، كما يعد أحد المنادين بتعزيز نشر النتاج الثقافي والإبداعي السعودي في العالم العربي.

في حين ظل يؤكد دائماً أهمية تبصير الشباب بما لوطنهم من أمجاد إسلامية وحضارة إنسانية ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية، ودعت كتاباته دائماً للتعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن والإسهام في صنع ازدهاره.