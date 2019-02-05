محاولة اغتيال الرئيس السيسي والأمير محمد بمكة!



قضت المحكمة العسكرية في مصر، بإحالة أوراق 8 متهمين للمفتي، في اتهامهم بقضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، و الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بالقضية رقم 148 عسكرية، مع تحديد جلسة الـ 6 من آذار/ مارس للنطق بالحكم.

ونسبت النيابة للمتهمين اغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية داخل أحد الفنادق بشمال سيناء؛ ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون للمفتي هم: كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع.

الجدير بالذكر أن التحقيقات أشارت إلى أن خليتين خططتا لاغتيال السيسي أثناء أدائه العمرة في مكة المكرمة، وبين أفرادهما مجموعة من العاملين بفندق برج الساعة بمكة المكرمة الذين اعتقدوا أن السيسي سيقيم هناك، بحسب “روسيا اليوم”.

واعترف قائد الخلية الإرهابية بأنهم رصدوا مهبط طائرات الأمراء ببرج الساعة، واشتروا مواد شديدة الانفجار، وقاموا بتخزينها في الطابق الـ34 بالفندق نفسه. كما اعترف متهم آخر بأنه أرغم زوجته على ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها لتشتيت انتباه قوات الأمن السعودية أثناء قيام أعضاء الخلية باغتيال الرئيس المصري.



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