الصحة لـ«عاجل»: نراقب ارتفاع أسعار الكشف بالمستشفيات والمراكز الخاصة

أكدت وزارة الصحة أن أسعار الكشف في المراكز الطبية الخاصة الأهلية، تخضع لمراقبة لجان التفتيش؛ لرصد المخالفات والتجاوزات في تسعيرة الخدمات أو أي مخالفات أخرى، وإحالتها إلى لجان المخالفات.

جاء ذلك ردًّا على تزايد الشكاوى مؤخرًا من ارتفاع أسعار الكشف الطبي بعدد من المراكز الطبية، التي تصل إلى 500 ريال لبعض الأطباء في الكشف الواحد.

وبيَّنت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ «عاجل» أن أسعار الخدمات وقيمة الكشف الطبي محكومة بما تضمنته المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وأن كل مؤسسة صحية خاصة تحدد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها، وفقًا للمعايير التي تضعها. ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة.

وأوضحت الإدارة أن أسعار الخدمات تقدم للشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، وتراجَع وتعتمَد ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الشؤون الصحية.

وكان عدد من المواطنين في جدة -خاصةً ممن يعانون الأمراض المزمنة- قد اشتكوا من ارتفاع أسعار الكشف الطبي التي تصل إلى 500 ريال لبعض الأطباء، وأشاروا إلى أن غياب الرقابة شرع لتلك المستشفيات رفع الأسعار، وقالوا إنهم عند مراجعتهم بعض المستشفيات يجدون اختلافًا في أسعار الكشف بين أطباء التخصص الواحد، مشيرين إلى أن ذهابهم إلى تلك المستشفيات يأتي بسبب طول الانتظار بالمستشفيات الحكومية الذي يصل إلى شهور.