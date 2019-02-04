الأرصاد: تقلبات جوية خلال إجازة نهاية الأسبوع

أشارت توقعات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، اليوم الاثنين، إلى حدوث تقلبات جوية في إجازة نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، إلى «تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتفاوت في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة».

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها لطقس الغد، الثلاثاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والطائف، مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، وتبوك وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما الرياح السطحية بالبحر الأحمر، فهى جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجَّه في وقت سابق، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، اليوم الاثنين.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على «أحد المسارحة وهروب والعارضة والخوبة» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة جازان.

وكذلك على «اليتمة والأكحل» ومرتفعات منطقة المدينة المنورة، وأيضًا على «بدر الجنوب ويدمة ونجران» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة نجران.

وأوضحت هيئة الارصاد، أن الحالة الماطرة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، على منطقتي جازان والمدينة والمنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم على منطقة نجران.