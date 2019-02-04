بالفيديو.. تكريم الأديب الراحل عبدالله الحقيل ضمن فعاليات «اليوبيل الذهبي» لمعرض القاهرة للكتاب

شهد الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تكريم الأديب والمؤرخ السعوي الراحل عبدالله بن حمد الحقيل، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ50 «اليوبيل الذهبي» لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعُرف عن الحقيل، إسهاماته المتعددة في مجالات اللغة والآداب وأدب الرحلات؛ إذ صدر له العديد من المؤلفات في هذه المجالات، وتوفي في 30 أكتوبر عام 2018م.

وشارك في التكريم نخبة من أدباء المملكة وأبناء الأديب الراحل، وحضور واسع من المجتمع الثقافي والأدبي المصري.

وأصدر الحقيل، عدة كتب ودواوين شعرية وكتب عن أدب الرحلات وعن التاريخ، بالإضافة إلى كتاب عن مسقط رأسه بعنوان (المجمعة.. حاضرة إقليم سدير: لمحات تاريخية وثقافية).

وكان الحقيل من أبرز المهتمين بالتراث والوثائق والمطالبين بالاهتمام بها؛ حيث يصفها بالإنتاج الفكري والتاريخي الذي يبرز حضارة الأمة ويرى العناية بها جزءًا لا ينفصل بأي حال عن مواكبة التطور، كما يعد أحد المنادين بتعزيز نشر النتاج الثقافي والإبداعي السعودي في العالم العربي، في حين ظل يؤكد دائمًا أهمية تبصير الشباب بما لوطنهم من أمجاد إسلامية وحضارة إنسانية ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية، ودعت كتاباته دائمًا للتعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن والإسهام في صنع ازدهاره.

وشاركت المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 «اليوبيل الذهبي»، التي بدأت يوم 22 يناير المنصرم، وتختتم غدًا الثلاثاء، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بضاحية القاهرة الجديدة.

وأوضحت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أنها تُشارك بعرض أحدث الإصدارات والعناوين للجهات التعليمية والأكاديمية والثقافية والأدبية في مجال النشر والتأليف والترجمة، التي تجسد الهوية الثقافية السعودية.

كان مسؤولون مصريون أشادوا بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ50 «اليوبيل الذهبي»، مثمّنين دور المملكة في الترويج للثقافة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وعبّر وكيل أول مجلس النواب المصري السيد الشريف، عن سعادته بزيارة جناح المملكة بالمعرض والمشاركة السعودية المتميزة، مؤكدًا أنه جناح عظيم لبلد عظيم له مكانة كبيرة في قلوب المصريين.

وقال: «إننا نعتزّ بالمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا، ونشرف بمشاركتها في هذا المحفل الثقافي وكل الفعاليات المصرية، فالمملكة في قلوب الجميع، ودائمًا مشاركتها الأدبية والثقافية والعلمية تثري أي فعاليات ثقافية، لدورها في الترويج للثقافة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي».