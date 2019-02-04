السعودية اليوم / تعليم الجوف ينظم ملتقى القيادة المدرسية "جاد2"

سكاكا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسثمن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي, جهود قادة وقائدات المدارس في بناء جيل مثقف قادر على إنتاج المعرفة متسلحاً بالقيم والمهارات ومحققاًّ لرؤية المملكة.وأكد خلال ملتقى القيادة المدرسية "جاد2", أن الجهود المبذولة من قبل قادة المدارس صنعت الفارق وستحقق العديد من الأهداف المستقبلية بكل فعالية وكفاءة، معبراً عن فخره بالإنجازاتوالمشاركات المحلية والدولية التي تم تحقيقها، حيث تم حصد العديد من الجوائز على المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي والرياضي والكشفي وتقديم سلسة من الأنشطة والدورات التدريبية والمبادرات النوعية التي تصب في مصلحة العملية التعليمية وتتوافق مع رؤية المملكة 2030".وأشار إلى أن الأهداف التي تحققت خلال ملتقى جاد الأول منها الانضباط المدرسي الذي أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفصل الدراسي الأول، متطلعاً إلى تحقيق الهدف الآخر في رفع نسبة التحصيل الدراسي، وتعاون القادة مع المشرفين والمعلمين وأولياء الأمور لرفع مستويات الطلاب في الاختبارات الدولية.من جهته عد رئيس قسم القيادة المدرسية سهيان بن سعد السهيان, هذا الملتقى استكمالاً لما سبق, حيث يركز على أهداف مهمة ويسعى لتحقيقها، من خلال عدد من أوراق العمل التي يحتاجها القادة والقائدات في التنمية المهنية للرقي بمنظومة العمل المدرسي، ويتضمن عرضًا لبعض تجارب المدارس الناجحة للاستفادة منها ونقل أثرها لهم.وتناول الملتقى في الجلسة الأولى التي أدارها محمد الجضعان وقررها سامي السعيدان متضمنة عرض برنامج "المدرسة الذكية لتنظيم الأعمال المدرسية" لنظام المقررات وهي تجربة لمدرسة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية بسكاكا بشرح مفصل من جمال بن ظاهر العنزي، وعرض أسعد فيصل السرحاني ورقة عمل عن "الطريقة اليابانية لمهارات الحساب الذهني Genius map" مع تطبيقها على مجموعة من الطلاب.وافتتحت الجلسة الثانية التي أدارتها عواطف الشمري وقررتها الأستاذة هند السهلي بورقة عمل عن "الاختبارات الدولية timss" تناولت فيها جواهر الخرشاوي أهداف دراسته وأهمية تطبيق الاختبار والفئة المستهدفة والمدارس التي سيطبق عليها الاختبار الدولي، وعرضت الأستاذة نوف محول برنامج "حوسبة الميزانية التشغيلية" وطريقة عملها واستخدامها الإلكتروني.وتناول الملتقى أهم المبادرات التعليمية لمدارس المنطقة التي قدمها سلمان الدرزي ومقرر الجلسة الثالثة حماد الشمري بدأها سهيان السهيان في عرض عن "منصات عين الوطنية لدعم العملية التعليمية" وهي بوابة إلكترونية آمنة ومجانية تدعم التمكين الرقمي في التعليم وتجويد عمليات التعليم والتعلم وتوفر خدمات تعليمية موثقة لكل من في الميدان، وعرض مهند الخالدي مبادرة "أنت مهم" وهو تطبيق للربط مع أولياء الأمور ومتابعة أبنائهم لتفعيل دورهم مع المدرسة.وتضمنت المبادرات في الجلسة الرابعة التي أدارتها إيمان السويلم ومقررة الجلسة إيمان الضميري عرضًا لبوابة "يسر"، قدمتها هند المصلوخي ونوف الدرعان والذي اهتم بتطوير أدوات تقويم التحصيل المدرسي باعتبار أن التقويم أحد العمليات المهمة لتطوير المنظومة التعليمية، وكذلك عرضت منار الضويحي مبادرة "التعليم القائم على الظواهر" وهو حصيلة منبثقة من برنامج خبرات يهدف إلى إعداد الطالبات لمستقبل يستدعي مهارات أصبحت مطلوبة مع تنمية المهارات الذاتية، وعرضت رغدة الزارع "البيئة المدرسية ودورها في تحسين العملية التعليمية".// انتهى //19:35ت م0239