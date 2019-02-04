

صنعاء 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 4 فبراير 2019 م واس

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عدة غارات جوية، استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات استهدفت تجمعات الميليشيا في منطقة حريب نهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير دبابة تابعة لها.

وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، مما أسفر عن تدمير طقمين تابعين للميليشيا ومصرع وإصابة كل من كان على متنها.

// انتهى //

19:33ت م

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صنعاء 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 4 فبراير 2019 م واسشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عدة غارات جوية، استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات استهدفت تجمعات الميليشيا في منطقة حريب نهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير دبابة تابعة لها.وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، مما أسفر عن تدمير طقمين تابعين للميليشيا ومصرع وإصابة كل من كان على متنها.// انتهى //19:33ت م0238

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قصف جوي ومدفعي يستهدف الميليشيا الحوثية الإرهابية في نهم ويكبدها خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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