السعودية اليوم / زورق حربي اسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

واصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701 .

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :"زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 315 مترا ولمدة 15 دقيقة ".

وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

// انتهى //

19:33ت م

0237



بيروت 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسواصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :"زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 315 مترا ولمدة 15 دقيقة ".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".// انتهى //19:33ت م0237

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