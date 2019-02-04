السعودية اليوم / المركز الكشفي بتبوك يفتح أبوابه لأهالي المنطقة للتسجيل في برامجه



تبوك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

فتح مركز التدريب الكشفي "عطاء" بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك باب التسجيل في برامجه لكافة شرائح المجتمع المحلي بالمنطقة .

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب المشرف العام على مركز التدريب الكشفي الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي أن ذلك يأتي من منطلق الدور الريادي للعمل الكشفي ومايقدمه من برامج ومهارات تطوعية تخدم المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وحرصاً على نشر ثقافة العمل التطوعي الكشفي لكافة شرائح المجتمع .

ولفت إلى أن المركز يقدم العديد من البرامج الكشفية، في الفترة المسائية، يقوم عليها نخبة من القادة الكشفيين المؤهلين بالشارة الخشبية،مشيراً أن المركز يمنح المشاركين الشارات الخشبية وفق البرامج المحددة، وشهادات اجتياز الدورات الكشفية، والترشيح لدورات الأمن والسلامة، وأولوية الترشيح لمعسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة و معسكر خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار ويستمر التسجيل إلى التاسع من شهر جمادى الآخرة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.

// انتهى //

19:05ت م

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تبوك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسفتح مركز التدريب الكشفي "عطاء" بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك باب التسجيل في برامجه لكافة شرائح المجتمع المحلي بالمنطقة .وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب المشرف العام على مركز التدريب الكشفي الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي أن ذلك يأتي من منطلق الدور الريادي للعمل الكشفي ومايقدمه من برامج ومهارات تطوعية تخدم المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وحرصاً على نشر ثقافة العمل التطوعي الكشفي لكافة شرائح المجتمع .ولفت إلى أن المركز يقدم العديد من البرامج الكشفية، في الفترة المسائية، يقوم عليها نخبة من القادة الكشفيين المؤهلين بالشارة الخشبية،مشيراً أن المركز يمنح المشاركين الشارات الخشبية وفق البرامج المحددة، وشهادات اجتياز الدورات الكشفية، والترشيح لدورات الأمن والسلامة، وأولوية الترشيح لمعسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة و معسكر خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار ويستمر التسجيل إلى التاسع من شهر جمادى الآخرة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.// انتهى //19:05ت م0233

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