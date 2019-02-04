

جدة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في القاهرة اليوم، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة السياحة رانيا المشاط.

وقدم معاليه خلال اللقاء الشكر والتقدير للقيادة والحكومة المصرية والشعب المصري للتعاون والتنسيق المتميز في إخراج النسخة الأولى من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، الذي ستبدأ فعالياته غداً الثلاثاء في دار الأوبرا ويستمر خمسة أيام، حيث ستشهد القاهرة فعاليات مختلفة من ندوات فكرية وعروض فنية تشارك فيه الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى بعض المنظمات والمؤسسات التابعة للمنظمة.

// انتهى //

17:56ت م

0216



جدة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في القاهرة اليوم، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة السياحة رانيا المشاط.وقدم معاليه خلال اللقاء الشكر والتقدير للقيادة والحكومة المصرية والشعب المصري للتعاون والتنسيق المتميز في إخراج النسخة الأولى من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، الذي ستبدأ فعالياته غداً الثلاثاء في دار الأوبرا ويستمر خمسة أيام، حيث ستشهد القاهرة فعاليات مختلفة من ندوات فكرية وعروض فنية تشارك فيه الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى بعض المنظمات والمؤسسات التابعة للمنظمة.// انتهى //17:56ت م0216

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور العثيمين يلتقي وزيرتي الثقافة والسياحة في جمهورية مصر العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.