، "قداح" يدشن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عسير المركزي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحتوي على 8 أسرّة مجهزة لمتابعة المرضى على مدار اليوم

دشن المساعد العلاجي بـ"صحة عسير" الدكتور عبدالله قداح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عسير المركزي.

جاء ذلك تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، وبحضور المشرف العام على المستشفى الدكتور علي بن سعيد آل مستور.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن هذه الوحدة الثانية على مستوى وزارة الصحة والرابعة على مستوى المملكة، وتحتوي على ثمانية أسرة مجهزة لمتابعة المرضى على مدار ٢٤ ساعة.

وتابع: "يعمل بالوحدة أربعة استشاريين في تخصص طب المخ والأعصاب، وثلاثة استشاريين في تخصص القسطرة العصبية، حيث يتم في الوحدة علاج السكتات الدماغية عن طريق الأدوية المذيبة والقساطر العصبية، والتي أثبتت الدراسات الحديثة جدواها في عودة كثير من المرضى لمزاولة نشاطهم بعد حدوث الجلطات الدماغية".

من جانبه، قدّم رئيس وحدة السكتة الدماغية الدكتور إبراهيم النعمي، شكره وتقديره باسمه ونيابة عن زملائه بالوحدة للمدير العام والمشرف العام على دعمهما ومتابعتهما إنجاز الوحدة، وأن تكون نواة لتقديم خدمات أكبر في علاج الجلطات الدماغية بالمنطقة.