، "أبوالغيط": لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا للجامعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وقال "أبوالغيط" خلال الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي الخامس في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إن الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة"، وفقاً لما أرودت "سبوتنيك".

وشدد أمين الجامعة على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس قائمة النزاعات الدولية التي تبقى دون حل.

وأعرب عن أسفه إزاء الإجراءات الأحادية، التي تتخذها دول معدودة بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة.

وطالب "أبوالغيط" الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد استمرار الجامعة العربية في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات؛ من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية وتقديم العون الصحي والمادي لأبناء الشعب اليمني.