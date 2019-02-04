، "أبوالغيط": لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا للجامعة ،

- 1/2
- 2/2
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا لجامعة الدول العربية.
وقال "أبوالغيط" خلال الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي الخامس في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إن الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة"، وفقاً لما أرودت "سبوتنيك".
وشدد أمين الجامعة على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس قائمة النزاعات الدولية التي تبقى دون حل.
وأعرب عن أسفه إزاء الإجراءات الأحادية، التي تتخذها دول معدودة بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة.
وطالب "أبوالغيط" الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد استمرار الجامعة العربية في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات؛ من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية وتقديم العون الصحي والمادي لأبناء الشعب اليمني.
"أبوالغيط": لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا للجامعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا لجامعة الدول العربية.
وقال "أبوالغيط" خلال الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي الخامس في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إن الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة"، وفقاً لما أرودت "سبوتنيك".
وشدد أمين الجامعة على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس قائمة النزاعات الدولية التي تبقى دون حل.
وأعرب عن أسفه إزاء الإجراءات الأحادية، التي تتخذها دول معدودة بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة.
وطالب "أبوالغيط" الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد استمرار الجامعة العربية في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات؛ من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية وتقديم العون الصحي والمادي لأبناء الشعب اليمني.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
06:41 PM
طالب الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا لجامعة الدول العربية.
وقال "أبوالغيط" خلال الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي الخامس في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إن الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة"، وفقاً لما أرودت "سبوتنيك".
وشدد أمين الجامعة على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس قائمة النزاعات الدولية التي تبقى دون حل.
وأعرب عن أسفه إزاء الإجراءات الأحادية، التي تتخذها دول معدودة بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة.
وطالب "أبوالغيط" الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد استمرار الجامعة العربية في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات؛ من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية وتقديم العون الصحي والمادي لأبناء الشعب اليمني.
، "أبوالغيط": لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا للجامعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "أبوالغيط": لا يوجد توافق عربي على عودة سوريا للجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.