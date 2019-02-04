محمد بن مسعود - الدمام - لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها نشاطاتها صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة بالمنطقة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة. وتضمن قرار أمير المنطقة تعيين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة رئيساً للجنة التأسيسية وعضوية ممثلي عدة جهات وستتولى اللجنة وضع مقترحات للخطة الاستراتيجية والتشغيلية والإشراف على توظيف الكوادر البشرية بالمركز والعمل على إخراج دليل الإجراءات الوظيفية والمتابعة الشهرية لنشاطات المركز واقتراح البرامج والنشاطات التنفيذية له. ويعمل المركز على إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، ويوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر. أمير مكة يوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04 صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة بالمنطقة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة. وتضمن قرار أمير المنطقة تعيين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة رئيساً للجنة التأسيسية وعضوية ممثلي عدة جهات وستتولى اللجنة وضع مقترحات للخطة الاستراتيجية والتشغيلية والإشراف على توظيف الكوادر البشرية بالمركز والعمل على إخراج دليل الإجراءات الوظيفية والمتابعة الشهرية لنشاطات المركز واقتراح البرامج والنشاطات التنفيذية له. ويعمل المركز على إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، ويوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر. 04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 06:13 PM لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها نشاطاتها لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها نشاطاتها صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة بالمنطقة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة. وتضمن قرار أمير المنطقة تعيين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة رئيساً للجنة التأسيسية وعضوية ممثلي عدة جهات وستتولى اللجنة وضع مقترحات للخطة الاستراتيجية والتشغيلية والإشراف على توظيف الكوادر البشرية بالمركز والعمل على إخراج دليل الإجراءات الوظيفية والمتابعة الشهرية لنشاطات المركز واقتراح البرامج والنشاطات التنفيذية له. ويعمل المركز على إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، ويوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر. ، أمير مكة يوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة ،

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