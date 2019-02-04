، تفكيك خلية إرهابية تضم 7 مسلحين في سيناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - خططت لاستهداف منشآت حيوية

نقل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصادر أمنية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن المصرية قضت على خلية إرهابية، تضم 7 مسلحين في العريش بشبه جزيرة سيناء.

وأوضحت المصادر أن قطاع الأمن الوطني المصري، رصد بؤرة إرهابية، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية، في إحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

وأضافت أن قوات أمنية داهمت البؤرة، فبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة عليها، فتعاملت معها القوات بالمثل.

وأشارت المصادر إلى أنه عُثِر بحوزة الإرهابيين على بندقيتين آليتين و3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة.