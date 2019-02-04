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نقل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصادر أمنية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن المصرية قضت على خلية إرهابية، تضم 7 مسلحين في العريش بشبه جزيرة سيناء.
وأوضحت المصادر أن قطاع الأمن الوطني المصري، رصد بؤرة إرهابية، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية، في إحدى المناطق النائية بمدينة العريش.
وأضافت أن قوات أمنية داهمت البؤرة، فبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة عليها، فتعاملت معها القوات بالمثل.
وأشارت المصادر إلى أنه عُثِر بحوزة الإرهابيين على بندقيتين آليتين و3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة.
تفكيك خلية إرهابية تضم 7 مسلحين في سيناءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
نقل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصادر أمنية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن المصرية قضت على خلية إرهابية، تضم 7 مسلحين في العريش بشبه جزيرة سيناء.
وأوضحت المصادر أن قطاع الأمن الوطني المصري، رصد بؤرة إرهابية، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية، في إحدى المناطق النائية بمدينة العريش.
وأضافت أن قوات أمنية داهمت البؤرة، فبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة عليها، فتعاملت معها القوات بالمثل.
وأشارت المصادر إلى أنه عُثِر بحوزة الإرهابيين على بندقيتين آليتين و3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
06:27 PM
خططت لاستهداف منشآت حيوية
نقل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصادر أمنية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن المصرية قضت على خلية إرهابية، تضم 7 مسلحين في العريش بشبه جزيرة سيناء.
وأوضحت المصادر أن قطاع الأمن الوطني المصري، رصد بؤرة إرهابية، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية، في إحدى المناطق النائية بمدينة العريش.
وأضافت أن قوات أمنية داهمت البؤرة، فبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة عليها، فتعاملت معها القوات بالمثل.
وأشارت المصادر إلى أنه عُثِر بحوزة الإرهابيين على بندقيتين آليتين و3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة.
، تفكيك خلية إرهابية تضم 7 مسلحين في سيناء ،
المصدر : الخليج 365
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