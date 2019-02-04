، "تايكوندو" المملكة يحصد 8 ميداليات في المنافسات الدولية ،

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انتزع المنتخب السعودي للتايكوندو، أول ميدالية ذهبية على صعيد الكبار، عقب فوز اللاعب عبدالإله عسيري، على نظيره الأوزبكستاني، في وزن (٥٤).
وحقق اللاعب هشام الدوخي، الميدالية البرونزية بوزن (٦٨) في ختام بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو التي أسدل ستار منافساتها، أمس الأحد، بمشاركة العديد من المنتخبات المتقدمة في اللعبة.
وكان الأخضر الشاب حقق ست ميداليات على صعيد الفئات السنية.
وجاء الإنجاز السعودي بتحقيق ذهبيتين على صعيد الشباب عن طريق: محمد السويق، وعلي المبروك، وفضيتان على صعيد الشباب عن طريق: سامي خيبري، ورياض حمدي.
وبرونزيتان على مستوى الشباب بواسطة: مهند مسرع، وتركي العلوي، وبرونزية على صعيد الناشئين حققها: لؤي الغانم.
وكان الأخضر السعودي، شارك بثلاثة منتخبات (ناشئين - شباب - أول)، وحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، الكوري الدكتور شو، وأشرف فنيًا على التدريب المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني، وفهد محمد الدويسان، والكابتن مبارك الدوسري مساعدًا لهما.
ورأس الوفد عضو مجلس الإدارة محمد زيد الوبران، وأمين عام الاتحاد سامي راشد الطلب، وإداري المنتخب محمد الشهري.
من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد ركن شداد العمري، التهنئة لرئيس هيئة الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، وجميع الرياضيين.
وأشار إلى أن المشاركات المقبلة ستكون أفضل وسعداء بالإنجاز مع إطلالة العام الجديد، والنتائج التي تحققها منتخبات المملكة حاليًا تجهيزًا للمنافسات القارية والعالمية التي كان للأخضر صولات وجولات بالبطولات الماضية.
وأثنى "العمري" على الجهود التي قدمها الجهازان الفني والإداري والعطاء الرفيع الذي جسده اللاعبون خلال منافسات البطولة.
"تايكوندو" المملكة يحصد 8 ميداليات في المنافسات الدوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
انتزع المنتخب السعودي للتايكوندو، أول ميدالية ذهبية على صعيد الكبار، عقب فوز اللاعب عبدالإله عسيري، على نظيره الأوزبكستاني، في وزن (٥٤).
وحقق اللاعب هشام الدوخي، الميدالية البرونزية بوزن (٦٨) في ختام بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو التي أسدل ستار منافساتها، أمس الأحد، بمشاركة العديد من المنتخبات المتقدمة في اللعبة.
وكان الأخضر الشاب حقق ست ميداليات على صعيد الفئات السنية.
وجاء الإنجاز السعودي بتحقيق ذهبيتين على صعيد الشباب عن طريق: محمد السويق، وعلي المبروك، وفضيتان على صعيد الشباب عن طريق: سامي خيبري، ورياض حمدي.
وبرونزيتان على مستوى الشباب بواسطة: مهند مسرع، وتركي العلوي، وبرونزية على صعيد الناشئين حققها: لؤي الغانم.
وكان الأخضر السعودي، شارك بثلاثة منتخبات (ناشئين - شباب - أول)، وحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، الكوري الدكتور شو، وأشرف فنيًا على التدريب المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني، وفهد محمد الدويسان، والكابتن مبارك الدوسري مساعدًا لهما.
ورأس الوفد عضو مجلس الإدارة محمد زيد الوبران، وأمين عام الاتحاد سامي راشد الطلب، وإداري المنتخب محمد الشهري.
من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد ركن شداد العمري، التهنئة لرئيس هيئة الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، وجميع الرياضيين.
وأشار إلى أن المشاركات المقبلة ستكون أفضل وسعداء بالإنجاز مع إطلالة العام الجديد، والنتائج التي تحققها منتخبات المملكة حاليًا تجهيزًا للمنافسات القارية والعالمية التي كان للأخضر صولات وجولات بالبطولات الماضية.
وأثنى "العمري" على الجهود التي قدمها الجهازان الفني والإداري والعطاء الرفيع الذي جسده اللاعبون خلال منافسات البطولة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
06:05 PM
"العمري" سعداء بالإنجاز مع إطلالة العام الجديد
انتزع المنتخب السعودي للتايكوندو، أول ميدالية ذهبية على صعيد الكبار، عقب فوز اللاعب عبدالإله عسيري، على نظيره الأوزبكستاني، في وزن (٥٤).
وحقق اللاعب هشام الدوخي، الميدالية البرونزية بوزن (٦٨) في ختام بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو التي أسدل ستار منافساتها، أمس الأحد، بمشاركة العديد من المنتخبات المتقدمة في اللعبة.
وكان الأخضر الشاب حقق ست ميداليات على صعيد الفئات السنية.
وجاء الإنجاز السعودي بتحقيق ذهبيتين على صعيد الشباب عن طريق: محمد السويق، وعلي المبروك، وفضيتان على صعيد الشباب عن طريق: سامي خيبري، ورياض حمدي.
وبرونزيتان على مستوى الشباب بواسطة: مهند مسرع، وتركي العلوي، وبرونزية على صعيد الناشئين حققها: لؤي الغانم.
وكان الأخضر السعودي، شارك بثلاثة منتخبات (ناشئين - شباب - أول)، وحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، الكوري الدكتور شو، وأشرف فنيًا على التدريب المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني، وفهد محمد الدويسان، والكابتن مبارك الدوسري مساعدًا لهما.
ورأس الوفد عضو مجلس الإدارة محمد زيد الوبران، وأمين عام الاتحاد سامي راشد الطلب، وإداري المنتخب محمد الشهري.
من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد ركن شداد العمري، التهنئة لرئيس هيئة الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، وجميع الرياضيين.
وأشار إلى أن المشاركات المقبلة ستكون أفضل وسعداء بالإنجاز مع إطلالة العام الجديد، والنتائج التي تحققها منتخبات المملكة حاليًا تجهيزًا للمنافسات القارية والعالمية التي كان للأخضر صولات وجولات بالبطولات الماضية.
وأثنى "العمري" على الجهود التي قدمها الجهازان الفني والإداري والعطاء الرفيع الذي جسده اللاعبون خلال منافسات البطولة.
، "تايكوندو" المملكة يحصد 8 ميداليات في المنافسات الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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