، مدير تعليم الأفلاج يتابع سير العمل بالمدارس الأهلية ،

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زار مدير التعليم بمحافظة الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم، مدارس التعليم الأهلي والعام.
وقف "آل مغيرة" خلال جولته الميدانية، قبل ظهر اليوم الاثنين، على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية بمدرسة متوسطة الخالدية، والتقى المعلمين.
وأكد أهمية مضاعفة الجهد لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات التعليم لتحقيق تطلعات الوزارة وأهدافها، كما تابع سير الدراسة بابتدائية دار القبس الأهلية، وأشاد بالدور التعليمي بها.
وكان مدير تعليم الأفلاج، دشّن، أمس الأحد، برنامج "سفراء التحصيل الدراسي"، لرفع مستوى التحصيل الدراسي، بمتابعة كل مشرف تربوي لمدرسة، يرفع من خلال زياراته الميدانية لتلك المدرسة تقارير دورية عن مراحل رفع مستوى التحصيل والتركيز على القراءة والكتابة في كل الصفوف ومستوى التحصيل في كل المواد بمراحل التعليم العام.
مدير تعليم الأفلاج يتابع سير العمل بالمدارس الأهليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
زار مدير التعليم بمحافظة الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم، مدارس التعليم الأهلي والعام.
وقف "آل مغيرة" خلال جولته الميدانية، قبل ظهر اليوم الاثنين، على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية بمدرسة متوسطة الخالدية، والتقى المعلمين.
وأكد أهمية مضاعفة الجهد لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات التعليم لتحقيق تطلعات الوزارة وأهدافها، كما تابع سير الدراسة بابتدائية دار القبس الأهلية، وأشاد بالدور التعليمي بها.
وكان مدير تعليم الأفلاج، دشّن، أمس الأحد، برنامج "سفراء التحصيل الدراسي"، لرفع مستوى التحصيل الدراسي، بمتابعة كل مشرف تربوي لمدرسة، يرفع من خلال زياراته الميدانية لتلك المدرسة تقارير دورية عن مراحل رفع مستوى التحصيل والتركيز على القراءة والكتابة في كل الصفوف ومستوى التحصيل في كل المواد بمراحل التعليم العام.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
05:58 PM
أكد ضرورة تحسين المخرجات لتحقيق تطلعات الوزارة
زار مدير التعليم بمحافظة الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم، مدارس التعليم الأهلي والعام.
وقف "آل مغيرة" خلال جولته الميدانية، قبل ظهر اليوم الاثنين، على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية بمدرسة متوسطة الخالدية، والتقى المعلمين.
وأكد أهمية مضاعفة الجهد لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات التعليم لتحقيق تطلعات الوزارة وأهدافها، كما تابع سير الدراسة بابتدائية دار القبس الأهلية، وأشاد بالدور التعليمي بها.
وكان مدير تعليم الأفلاج، دشّن، أمس الأحد، برنامج "سفراء التحصيل الدراسي"، لرفع مستوى التحصيل الدراسي، بمتابعة كل مشرف تربوي لمدرسة، يرفع من خلال زياراته الميدانية لتلك المدرسة تقارير دورية عن مراحل رفع مستوى التحصيل والتركيز على القراءة والكتابة في كل الصفوف ومستوى التحصيل في كل المواد بمراحل التعليم العام.
، مدير تعليم الأفلاج يتابع سير العمل بالمدارس الأهلية ،
المصدر : الخليج 365
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