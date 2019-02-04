، "الراجحي" يختتم درسه العلمي في شرح العقيدة السفارينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط حضور كثيف

اختتم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي، درسه العلمي في "شرح العقيدة السفارينية"، السبت، ٢٧ جمادى الأولى، وسط حضور كثيف. وأجاب على أسئلة الطلاب والحضور، في نهاية الدرس.

من جانبه، شكر إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، مركز الدعوة والإرشاد بالرياض؛ على إقامة هذه اللقاءات والدروس العلمية، ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية الدعوية والإرشادية؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.