، مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المواد الإيوائية للأسر السورية اللاجئة في بعلبك اللبنانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستفيد منها 1,168 عائلة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للاجئين السوريين في مدينة بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية، اشتمل التوزيع على 1,168 سلة غذائية تزن 86 طنًا، و432 كيلو غرامًا و2,336 بطانية، يستفيد منها 1,168 عائلة سورية لاجئة في مدينة بعلبك.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية للشعب السوري في أزمته الإنسانية الراهنة.