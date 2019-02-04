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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للاجئين السوريين في مدينة بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية، اشتمل التوزيع على 1,168 سلة غذائية تزن 86 طنًا، و432 كيلو غرامًا و2,336 بطانية، يستفيد منها 1,168 عائلة سورية لاجئة في مدينة بعلبك.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية للشعب السوري في أزمته الإنسانية الراهنة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المواد الإيوائية للأسر السورية اللاجئة في بعلبك اللبنانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-04
يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للاجئين السوريين في مدينة بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية، اشتمل التوزيع على 1,168 سلة غذائية تزن 86 طنًا، و432 كيلو غرامًا و2,336 بطانية، يستفيد منها 1,168 عائلة سورية لاجئة في مدينة بعلبك.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية للشعب السوري في أزمته الإنسانية الراهنة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
05:40 PM
يستفيد منها 1,168 عائلة
يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للاجئين السوريين في مدينة بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية، اشتمل التوزيع على 1,168 سلة غذائية تزن 86 طنًا، و432 كيلو غرامًا و2,336 بطانية، يستفيد منها 1,168 عائلة سورية لاجئة في مدينة بعلبك.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية للشعب السوري في أزمته الإنسانية الراهنة.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المواد الإيوائية للأسر السورية اللاجئة في بعلبك اللبنانية ،
المصدر : الخليج 365
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