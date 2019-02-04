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تمكنت فرق من البحث الجنائي بشرطة جدة وهيئة الأمر بالمعروف وبلدية الجنوب الفرعية، من إتلاف ٢٢٠ كرتوناً، يحتوي على ٢٦٤٠ قارورة خمر مستورد، تم ضبطها داخل مستودع يقع بالمنطقة الصناعية بجنوب جدة.
ووفقاً لمصادر "الخليج 365" فإن الموقع كان خالياً من الأنشطة التجارية، ومُستغل من قبل ضعفاء النفوس للقيام بأعمال غير مشروعة.
جدة.. إتلاف 2640 قارورة خمر مستورد بمستودع جنوب المحافظةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-04
تمكنت فرق من البحث الجنائي بشرطة جدة وهيئة الأمر بالمعروف وبلدية الجنوب الفرعية، من إتلاف ٢٢٠ كرتوناً، يحتوي على ٢٦٤٠ قارورة خمر مستورد، تم ضبطها داخل مستودع يقع بالمنطقة الصناعية بجنوب جدة.
ووفقاً لمصادر "الخليج 365" فإن الموقع كان خالياً من الأنشطة التجارية، ومُستغل من قبل ضعفاء النفوس للقيام بأعمال غير مشروعة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
05:34 PM
عبر فرق من البحث الجنائي وهيئة الأمر بالمعروف والبلدية
تمكنت فرق من البحث الجنائي بشرطة جدة وهيئة الأمر بالمعروف وبلدية الجنوب الفرعية، من إتلاف ٢٢٠ كرتوناً، يحتوي على ٢٦٤٠ قارورة خمر مستورد، تم ضبطها داخل مستودع يقع بالمنطقة الصناعية بجنوب جدة.
ووفقاً لمصادر "الخليج 365" فإن الموقع كان خالياً من الأنشطة التجارية، ومُستغل من قبل ضعفاء النفوس للقيام بأعمال غير مشروعة.
، جدة.. إتلاف 2640 قارورة خمر مستورد بمستودع جنوب المحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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