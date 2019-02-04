، أهالي "خالدية وخالدة يدمة" يطالبون بمدارس متوسطة وثانوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب تزايد أعداد الطلاب وقطعهم مسافات طويلة لمواصلة التعليم

طالب أهالي هجرة الخالدية والخالدة بمحافظة يدمه بنجران، وزير التعليم، باستحداث مدارس متوسطة وثانوية؛ وذلك في ظل كثافة السكان وتزايد أعداد الطلاب الذين يجتازون المرحلة الابتدائية كل عام.

وقال عدد من المواطنين في شكوى تلقتها "الخليج 365": إننا نطالب منذ أكثر من خمسة عشر عامًا باستحداث مدرسة متوسطة وثانوية، وفي كل عام لا نجد سوى الوعود.

وأضافوا: هناك أعداد كبيرة من الطلاب يقطعون مسافات طويلة من أجل مواصلة تعليمهم، معرضين أنفسهم لمخاطر الطرق في سيارات مستأجرة لا تتوفر بها وسائل السلامة، ومنهم من تعرض لحوادث أدت لوفاتهم، بينما أصيب آخرون ولا زال بعضهم في المستشفيات.

وناشد الأهالي وزير التعليم، بالنظر في طلبهم في افتتاح مرحلة متوسطة وثانوية، لتخفيف معاناة أبنائهم من قطع هذه المسافة يومياً ذهاباً وإياباً إلى محافظة يدمة، وأن يجنبهم خطر هذا الطريق القاتل الضيق الذي يشهد كثافة غير عادية في حركة السير.