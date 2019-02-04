، "الفيصل" يعلن أسماء أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تزكيته رئيساً للجنة حتى 2020

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي تمت تزكيته رئيساً لمجلس إدارة اللجنة

الأولمبية ‏العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الحالية2017-2020م ، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، حيث ضمت القائمة الأميرة ريما بنت بندر،

الأمير فهد بن جلوي، ياسر الرميان، عبدالإله الدلاك، رجاء الله السلمي، إبراهيم القناص، عبدالرحمن المسعد، محمد المنيع ، شداد العمري.

وأكد الفيصل أنه كرئيس للجنة الأولمبية سيسعى إلى تطوير المنظومة الرياضية بما

يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة، مضيفاً أن لديهم برامج وخطوات عديدة مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لاستضافة الأحداث والبطولات

العالمية في المملكة.

بعد ذلك ترأس الفيصل اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في قاعة

الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية بمدينة الرياض.

واطلع الاجتماع على التقارير المالية والإدارية للجنة الأولمبية، كما تم مناقشة كافة خطط اللجنة الأولمبية للنهوض بالرياضة السعودية خلال الفترة المقبلة.