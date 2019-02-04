السعودية اليوم / الرئيس العام لشئون الحرمين يلتقي قائد قوة أمن المسجد النبوي



المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد طارق بن مقبل القرافي, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة كل ما يتعلق بتعزيز سبل التعاون بين الرئاسة وقوة أمن المسجد النبوي.

وثمن معاليه الدور الكبير لرجال الأمن في خدمة زائري المسجد النبوي من خلال حرصهم واهتمامهم وتعاونهم لخدمة الزوار ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمن تام.

// انتهى //

17:53ت م

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المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد طارق بن مقبل القرافي, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.وجرى خلال اللقاء مناقشة كل ما يتعلق بتعزيز سبل التعاون بين الرئاسة وقوة أمن المسجد النبوي.وثمن معاليه الدور الكبير لرجال الأمن في خدمة زائري المسجد النبوي من خلال حرصهم واهتمامهم وتعاونهم لخدمة الزوار ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمن تام.// انتهى //17:53ت م0215

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