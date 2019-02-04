

نجران 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

اختتمت بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم نجران اليوم ، فعاليات برنامج "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد"، الذي استهدف المعلمين المُتعينين بالدفعة الأخيرة لعام 1439 - 1440هـ.

وهدف البرنامج الذي استمر يومين، إلى تعريف المتدربين على بيئة التعلم، واستثمار مكوناتها بفاعلية، وإدارة البيئة الصفية ومشكلاتها، وأهمية التخطيط وأثره في نجاح العملية التعليمية، وعناصر نجاح عملية التخطيط للدرس، إضافةً إلى خصائص نمو الطلاب ومفاهيمه وطرق التعامل مع مبادئه، والمصطلحات في مجال التقويم، والمقارنة بين التقويم المستمر والتقويم الأساس.

//انتهى//

17:34ت م

0208



نجران 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساختتمت بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم نجران اليوم ، فعاليات برنامج "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد"، الذي استهدف المعلمين المُتعينين بالدفعة الأخيرة لعام 1439 - 1440هـ.وهدف البرنامج الذي استمر يومين، إلى تعريف المتدربين على بيئة التعلم، واستثمار مكوناتها بفاعلية، وإدارة البيئة الصفية ومشكلاتها، وأهمية التخطيط وأثره في نجاح العملية التعليمية، وعناصر نجاح عملية التخطيط للدرس، إضافةً إلى خصائص نمو الطلاب ومفاهيمه وطرق التعامل مع مبادئه، والمصطلحات في مجال التقويم، والمقارنة بين التقويم المستمر والتقويم الأساس.//انتهى//17:34ت م0208

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم برنامج "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.