

بعلبك - لبنان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للاجئين السوريين في مدينة بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية، اشتمل التوزيع على 1,168 سلة غذائية تزن 86 طنًا، و432 كيلو غراما و2,336 بطانية، يستفيد منها 1,168 عائلة سورية لاجئة في مدينة بعلبك.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية للشعب السوري في أزمته الإنسانية الراهنة.

//انتهى//

17:26ت م

0207



بعلبك - لبنان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للاجئين السوريين في مدينة بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية، اشتمل التوزيع على 1,168 سلة غذائية تزن 86 طنًا، و432 كيلو غراما و2,336 بطانية، يستفيد منها 1,168 عائلة سورية لاجئة في مدينة بعلبك.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية للشعب السوري في أزمته الإنسانية الراهنة.//انتهى//17:26ت م0207

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المواد الإيوائية للأسر السورية اللاجئة في مدينة بعلبك اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.