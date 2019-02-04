

الضالع 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم الدفعتين الأولى والثانية من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي و تشمل ثلاث حاويات بحجم 40 قدمًا، تزن 105 أطنان .

وتزن الدفعة الأولى 60 طنًا فيما تزن الدفعة الثانية 45 طنًا من مواد الغسيل الكلوي.

وتأتي هذه الشحنة في إطار الخطوات التي يقوم بها المركز للبدء في تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالضالع خلال الأشهر القليلة القادمة.

// انتهى //

‏

16:56ت م

0204



الضالع 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم الدفعتين الأولى والثانية من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي و تشمل ثلاث حاويات بحجم 40 قدمًا، تزن 105 أطنان .وتزن الدفعة الأولى 60 طنًا فيما تزن الدفعة الثانية 45 طنًا من مواد الغسيل الكلوي.وتأتي هذه الشحنة في إطار الخطوات التي يقوم بها المركز للبدء في تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالضالع خلال الأشهر القليلة القادمة.// انتهى //16:56ت م0204

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 105 أطنان من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.