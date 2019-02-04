شكرا لقرائتكم شاهد الصور..حادث دهس مروع يخلف ثلاث إصابات بالقرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عمر البشيري - الباحة

أصيب ثلاثة أشخاص من الجنسية العربية في مشروع تابع لإحدى الشركات بمحافظة القرى بمنطقة الباحة بعد تعرضهم لحادث دهس.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أنه ورد بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعة 11:45 قبل ظهر اليوم الاثنين وبه عدد من الإصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات.

وأضاف الزهراني:” تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني وفرقة من إسعاف الصحة للموقع بمحافظة القرى تحديداً بالأطاولة بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر باتجاه الطائف”.

وتابع:” وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح بوجود ثلاث إصابات خطيرة من الجنسية العربية وبعد الكشف عليهم من قبل المسعفين تم فرز الإصابات بالموقع وعمل الإسعافات الأولية وتم نقل إصابتين حالتهما حرجة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر وإصابة خطيرة أيضاً نقلت عن طريق إسعاف الصحة لمستشفى القرى”.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.