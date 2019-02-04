شكرا لقرائتكم الأرصاد: تقلبات جوية وحالة مطرية على مناطق المملكة نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الأرصاد دخول المملكة في حالة من التقلبات الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات: تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم إلى تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتفاوت في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – قدوم موجه باردة تؤثر على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة . في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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