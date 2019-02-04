شكرا لقرائتكم جامع الشيخ زايد يجمع البابا فرنسيس وشيخ الأزهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى اليوم البابا فرنسيس مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في جامع الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي تشهدها الإمارات لتعزيز التسامح والمحبة بين أتباع الأديان المختلفة.

يذكر أن هذا هو اللقاء الثاني بين البابا والدكتور الطيب حيث سبق لهما اللقاء في القاهرة في عام 2017.

وكان البابا فرنسيس التقى نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على موقع “تويتر”، “سعدت وأخي محمد بن راشد بلقاء البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في دار زايد وطن التسامح، وبحثنا معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يرسخ قيم التحاور والتسامح والتعايش الإنساني وأهم المبادرات التي تعنى بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية للشعوب والمجتمعات”.

وكان محمد بن زايد رحب بهذه القمة بقوله : ببالغ السعادة نرحب بوصول ضيفي اﻹمارات العزيزين.. البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف..ازدهار المحبة والتسامح والتآلف غرس أصيل نما في هذه اﻷرض الطيبة..هكذا أرادها زايد واحة للتعايش الإنساني.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.