شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن ناصر يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرا لدى سويسرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رفع الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير رفع الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه سفيراً للمملكة لدى جمهورية سويسرا الاتحادية وإمارة ليختنشتاين. ودعا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.



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