مركز الملك سلمان يسلم 105 أطنان من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي في الضالع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع) سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) الدفعتين الأولى والثانية من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي، وتشمل ثلاث حاويات بحجم 40 قدماً، تزن 105 أطنان. سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) الدفعتين الأولى والثانية من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي، وتشمل ثلاث حاويات بحجم 40 قدماً، تزن 105 أطنان. وتزن الدفعة الأولى 60 طناً، فيما تزن الدفعة الثانية 45 طناً من مواد الغسيل الكلوي. وتأتي هذه الشحنة في إطار الخطوات التي يقوم بها المركز للبدء في تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالضالع خلال الأشهر القليلة القادمة.



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