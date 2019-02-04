شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: إجراء 26 عملية قلب مفتوح وقسطرة للأطفال اليمنيين في المكلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)

أجرى الفريق التطوعي الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 7 عمليات قلب مفتوح و19عملية قسطرة علاجية، في اليومين الأول والثاني من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي تستمر خلال الفترة من 2 - 9 فبراير الجاري.

وأوضح أحد أعضاء الفريق الطبي في الحملة الدكتور سامي الأهدل أنه تم إجراء نحو 3 عمليات قلب مفتوح في اليوم الأول من الحملة، مقدماً شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الكبيرة المبذولة لرعاية الأطفال اليمنيين وتقديم العلاج اللازم لهم.

من جهته، قال أحد الآباء القادمين من محافظة شبوة الذي تم إجراء عملية قلب مفتوح لابنته إنها كانت تعاني من مشكلات صحية في القلب منذ فترة طويلة، ونظراً لظروفه المادية الصعبة فإنه كان يترقب أصحاب الخير حتى أتى مركز الملك سلمان للإغاثة وأقام هذه الحملة التي أعادت له ولأسرته الأمل.

أما أحد الآباء فقد قال بعد معاينة ابنه إنه كان ينتظر لمدة 8 سنوات باحثاً عن جهة خيرية تزيح عنه هم ولده فجاءت هذه الحملة كبادرة خير من مركز الملك سلمان للإغاثة، شاكراً المركز على تبنيه لهذه الحملة الإنسانية المباركة.

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