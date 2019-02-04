شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الطائف تحيل «قضية الدعجاني» للهيئة الشرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

أحالت صحة الطائف قضية المتوفي منصور الدعجاني في مستشفى الملك فيصل إلى الهيئة الشرعية الطبية، وذلك بحسب ما أكده لـ«الخليج 365» المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، في جملة رده على الاستفسار الصحفي بـ(راجعوا الهيئة الشرعية).

وروى لـ«الخليج 365» خالد الدعجاني شقيق المتوفى، بأن شقيقه منصور رحمه الله ذهب بأخته الصماء البكماء التي تعاني من السرطان، لإجراء فحص لها في مركز الأسنان بالطائف، مضيفاً أنه سقط هناك أثناء دفعه للعربة التي تقل اخته، لعدم وجود حاجز، وتم نقله بالهلال الاحمر إلى مستشفى الملك فيصل، ثم جرى تنويمه في العنايه المركزه، حيث كان في كامل وعيه، وتم إفادته بوجود أربعة كسور في الأضلاع، لافتاً أنه مكث يومين على تنفس الأكسجين العادي، وسط ظروف صحية طبيعية ويتناول الحديث مع الزوار، وثالث يوم وضع على التنفس الصناعي، مشيراً بعد 7 أيام من دخوله المستشفى توفى شقيقه.

وطالب الدعجاني بالتحقيق مع الكادر الطبي ومحاسبة المسؤول عن دوام الأطباء متهماً إياهم بالإهمال، وتشكيل لجنة تحقيق تحدد سبب وفاته، مبيناً أنه كتب في دعواه ضد الفريق الطبي بعدم وجود الأطباء والاستشاريين في موقع عملهم في العنايه المركزة، قائلاً: «لم نجد منهم أحد أثناء وجودنا عند المتوفي، سوى طبيبة واحده، والكاميرات تؤكد الخلل من تاريخ تنويم شقيقي حتى توفى».