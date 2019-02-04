شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف يلتقي مدير «تعليم الجوف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (اٌثنين)، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

واطلع الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء على سير العمل، واستمرار العملية التعليمية في مدارس المنطقة ومدى التقدم التحصيلي للطلاب والطالبات، واستكمال متطلبات المنطقة من المباني للمدارس والاحتياجات التجهيزية لها، منوهاً بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وقدم الدكتور الغامدي شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف على متابعته المستمرة والتوجيه.