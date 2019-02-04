، مدير "هدف" يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ملتقى أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود

شارك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في ملتقى أسبوع المهنة، الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالرياض للخريجين والباحثين والباحثات عن عمل.

وفي إطار الفعاليات المصاحبة لملتقى أسبوع المهنة، قدم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري محاضرة عن دور "هدف" في تمكين الشباب والفتيات وتمهيرهم للالتحاق بسوق العمل.

وقال السديري خلال الملتقى: "إن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته بالمهارات المعرفية والمهنية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، هو الاستثمار الذي لا ينضب، بوصفه المحرك الرئيس لعجلة التنمية المستدامة في البلاد".

وتحدث مدير عام "هدف" عن رحلة الخريج والباحث عن عمل مع "هدف"، من خلال مراكز التأهيل والتوظيف في فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، والتي تقدم دورات تدريبية وتأهيلية في الإرشاد المهني، وبرامج ومحفزات نوعية، لرفع المستوى المهاري للقوى الوطنية، وتمكينها من فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص.

واستعرض "السديري" جملة من برامج دعم التدريب والتوظيف، كمنصة سبل الإلكترونية، والتي تعنى بتقديم خدمات الإرشاد المهني للباحثين عن عمل من الجنسين، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب الصيفي "صيفي"، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ومنصة التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج تسعة أعشار الداعم لرواد ورائدات الأعمال.

وفي نهاية المحاضرة، كرمت عمادة التطوير بالجامعة الدكتور محمد السديري، على مشاركته في الفعاليات المصاحبة للملتقى.

في حين أطلع جناح "هدف" المشارك في الملتقى، الطلبة والخريجين على برامج التمكين والتأهيل والتدريب والتوظيف، الهادفة لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

وتعرف زوار الجناح، على برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج تسعة أعشار، وبرنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، إضافة إلى عقد دورات تدريبية عن الإرشاد المهني.