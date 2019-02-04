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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل رئيس النادي العربي بعنيزة سابقاً، الشيخ أحمد العبد الله المرزوق، بزواج ابنته "أثير" على الشاب محمد بن إبراهيم الفوزان، الجمعة الماضية، بمحافظة عنيزة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
وتتقدم "الخليج 365" بأصدق التهاني والتبريكات للعروسين، كما تتمنى لهما مزيدًا من التوفيق والسداد.
"المرزوق" يحتفل بزواج ابنته "أثير"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
احتفل رئيس النادي العربي بعنيزة سابقاً، الشيخ أحمد العبد الله المرزوق، بزواج ابنته "أثير" على الشاب محمد بن إبراهيم الفوزان، الجمعة الماضية، بمحافظة عنيزة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
وتتقدم "الخليج 365" بأصدق التهاني والتبريكات للعروسين، كما تتمنى لهما مزيدًا من التوفيق والسداد.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
05:05 PM
احتفل رئيس النادي العربي بعنيزة سابقاً، الشيخ أحمد العبد الله المرزوق، بزواج ابنته "أثير" على الشاب محمد بن إبراهيم الفوزان، الجمعة الماضية، بمحافظة عنيزة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
وتتقدم "الخليج 365" بأصدق التهاني والتبريكات للعروسين، كما تتمنى لهما مزيدًا من التوفيق والسداد.
، "المرزوق" يحتفل بزواج ابنته "أثير" ،
المصدر : الخليج 365
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