، الحكومة الأفغانية تصف محادثات "طالبان" مع المعارضة بـ"الخيانة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل يوم من انطلاقها في موسكو

حذر مسؤولون أفغان بارزون اليوم (الاثنين)، من أن محادثات تجرى هذا الأسبوع بين أفراد في حركة طالبان وسياسيين من المعارضة من بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي، تعتبر "خيانة لمبادئ الديمقراطية ولمصالح البلاد".

وأعرب فاضل فضلي كبير مستشاري الرئيس أشرف غني عن أسفه للقاء السياسيين، الذين قادوا من قبل الانتقال الديمقراطي في البلاد بطالبان، وفقًا لـ"رويترز".

وقال في تغريدة: "إنهم مستعدون للتغاضي عن تلك المبادئ والتحرك نحو مبادئ الدمار بسبب خلافات وبسبب ابتعادهم عن السلطة".

وتأتي المحادثات التي من المقرر أن تبدأ غدًا في موسكو، بعد عشرة أيام من ظهور مؤشرات على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في قطر، من أجل سحب الآلاف من القوات الأجنبية، وإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 17 عامًا.

وتأتي مساعي السلام فيما تشن طالبان، التي أطاحت بها قوات تقودها الولايات المتحدة من الحكم في 2001، هجمات بشكل شبه يومي، وتسيطر على مناطق في نحو نصف البلاد أو تحارب للسيطرة عليها.