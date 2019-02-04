، الرئيس العراقي: "ترامب" لم يطلب إذنًا بمراقبة إيران عبر أراضينا ،

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ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الاثنين) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذناً من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه بمراقبة إيران.
ووفقًا لـ"رويترز"، جاء ذلك في رد "صالح" خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات "ترامب" لمحطة (سي.بي.إس) قائلاً: "إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق مراقبة إيران".
وأوضح الرئيس العراقي أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، ولها مهمة محددة هي مكافحة الإرهاب، وأنه يتعين عليها الالتزام بها.
وقال "صالح": "لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى، لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا".
الرئيس العراقي: "ترامب" لم يطلب إذنًا بمراقبة إيران عبر أراضيناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الاثنين) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذناً من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه بمراقبة إيران.
ووفقًا لـ"رويترز"، جاء ذلك في رد "صالح" خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات "ترامب" لمحطة (سي.بي.إس) قائلاً: "إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق مراقبة إيران".
وأوضح الرئيس العراقي أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، ولها مهمة محددة هي مكافحة الإرهاب، وأنه يتعين عليها الالتزام بها.
وقال "صالح": "لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى، لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
05:06 PM
أشار إلى أن وجود القوات الأميركية يقتصر على مكافحة الإرهاب
ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الاثنين) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذناً من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه بمراقبة إيران.
ووفقًا لـ"رويترز"، جاء ذلك في رد "صالح" خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات "ترامب" لمحطة (سي.بي.إس) قائلاً: "إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق مراقبة إيران".
وأوضح الرئيس العراقي أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، ولها مهمة محددة هي مكافحة الإرهاب، وأنه يتعين عليها الالتزام بها.
وقال "صالح": "لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى، لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا".
، الرئيس العراقي: "ترامب" لم يطلب إذنًا بمراقبة إيران عبر أراضينا ،
المصدر : الخليج 365
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