، مسلحون مجهولون يتوغلون في تشاد.. والجيش مسنوداً بغارات فرنسية يوقفهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسللوا لمسافة 400 كم داخل البلاد

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الاثنين، أن طائرات فرنسية من طراز ميراج 2000، شنّت أمس ضربات إسناد للجيش التشادي في شمال تشاد؛ لوقف تقدم رتل من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة انطلقت من ليبيا.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته "فرانس برس" بأن "هذا التدخل الذي جاء استجابة لطلب السلطات التشادية، أتاح عرقلة هذا التقدم العدائي وتفريق الرتل، الذي كان يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية".

من جهته، أوضح المتحدث باسم قيادة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر، أن الرتل رُصِد قبل 48 ساعة على الأقل، ونفذت القوات الجوية التشادية ضربات لوقف تقدمه قبل أن تطلب من فرنسا التدخل.

وأضاف أن الضربات الفرنسية نفذت بين تيبستي وإينيدي، ضد هذه المجموعة المسلحة، التي لم يُعرف انتماؤها، بعدما تمكنت من التوغل لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر داخل البلاد.

وانطلقت الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في عملية "برخان"، في منطقة الساحل من قاعدة نجامينا الجوية، وحلقت في البدء على ارتفاع منخفض جداً فوق الرتل، الذي واصل تقدمه رغم هذا التحذير، ثم نفذت طائرات "ميراج 2000" في طلعة ثانية ضربتين.