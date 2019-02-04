، إقرار توصية بآلية للتعاقد مع حملة الماجستير والدكتوراه الباحثين عن عمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - للعمل في الجامعات السعودية بعد التعاقد معهم بدلاً من اللجوء إلى الخارج

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الخالدي المالكي عن توصيته المشتركة مع د. سلطان آل فارح بشأن مطالبة وزارة التعليم بالتنسيق مع الجامعات والجهات المعنية لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية.

وقال "المالكي" لـ"الخليج 365" إن التوصية حازت على موافقة المجلس بـ 117 صوتًا، وتطالب وزارة التعليم بالتنسيق مع الجامعات والجهات المعنية العمل على وضع آلية لإجراءات التعاقد مع المواطنين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية من خلال التعاقد معهم بدلاً من التعاقد من الخارج.

وأضاف: المسوغات تتمثل في وجود مواطنين مؤهلين من حملة الشهادات العليا في مختلف التخصصات العلمية، مما سيدعم ذلك توطين الجامعات وسعودتها، بالإضافة إلى وجود وظائف كثيرة في جميع الجامعات الحكومية مشغولة بمتعاقدين من الخارج خصوصاً الناشئة منها وشطر الطالبات وبرامج السنة التحضيرية أغلب المشغلين لها أجانب.

وأشار إلى بطء الأقسام العلمية في الجامعات السعودية في السعي نحو استقطاب الكفاءات والتوطين ومحدودية الوظائف الرسمية المخصصة للأقسام العلمية لشغلها بمواطنين.

وأردف: يمكن تأهيل حملة الماجستير والدكتوراه مستقبلاً لمرحلة التعيين مستقبلاً على وظائف رسمية، وكذلك إلى تمكين المواطنين المؤهلين وتوطين وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات يأتي منسجماً مع رؤية 2030.