، تحالف دعم الشرعية في اليمن: استهدفنا خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تم اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها المليشيا قبل أيام

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نجح في اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها المليشيا قبل أيام، وقال: "نستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء".

وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن القول: "استهدفنا خبراء طائرات مسيرة، إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء".