، شجار جماعي خارج أسوار مدرسة في العارضة وإصابة خطيرة لطالب ،

محمد بن مسعود - الدمام - القبض على المتورطين.. والتحقيقات جارية لمعرفة الدوافع

انتهى شجار وقع بين مجموعة من الشبان خارج أسوار إحدى المدارس بالعارضة شرق منطقة جازان اليوم، بتعرض طالب لإصابة حرجة، نُقِل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد المركزي.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، تمكنت الجهات المعنية في العارضة، بمتابعة من المحافظ الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، من القبض على المتورطين في الشجار، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الدوافع.

وبينت مصادر لـ"الخليج 365" أن المصاب هو طالب في المرحلة الثانوية، وإمام لأحد المساجد في قريته، وأن العراك وقع في أحد الطرق بعد الخروج من المدرسة.